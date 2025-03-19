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Haber Merkezi

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor..

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik yolsuzluk ve terör operasyonları, gündeme bomba gibi düştü.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..

GÖZALTINDAKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

Emniyetteki işlemleri devam eden İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anlara ait ilk görüntüler ortaya çıktı..

Polislerle birlikte yürüyen İmamoğlu'nun kendisine "Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek" ifadelerine el sallayarak tepki verdiği görüldü..