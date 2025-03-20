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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dev operasyon...

CHP'li İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 87 şüpheli gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak gösterildiği soruşturmaların merkezinde, para kuleleri ve kent uzlaşısı var.

İMAMOĞLU GÖZALTINDA İKİNCİ GÜNÜNÜ GEÇİRDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında ikinci gününü geçirdi.

Çok sayıda şüpheli olduğu için ifadesinin alınmasına bugün başlandı.

106 kişilik şüpheli listesindeki isimlerin tümünün neyle suçlandığı şu an net değil, soruşturmanın ileriki aşamalarında netleşecek.

7 AYRI SUÇLAMA VAR

Ekrem İmamoğlu, 'Suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak', 'terör örgütüne yardım etmek' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

10 SORU 10 CEVAP

Dünden itibaren kamuoyunun yakından takip ettiği süreçle ilgili neler yaşanacak.

İşte 10 soru 10 cevapla süreç nasıl ilerleyecek...

1-) Şüpheliler kaç gün gözaltında kalacak?

Gözaltına alınanlar için yasal süre 24 saat. Bu birer gün eklenerek toplam 4 güne çıkabilir.

Bu kapsamda şüphelilerin işlemlerinin cumartesi günü tamamlanması bekleniyor.

2-) Gözaltındakilerin ihtiyaçları nasıl karşılanıyor?



Gözaltında bulunan şüphelilerin tüm ihtiyaçları emniyet güçleri tarafından karşılanıyor.

3-) Gözaltına alınanlar kimlerle iletişim kurabilir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan şüpheliler yalnızca avukatlarıyla iletişim kurabiliyor.

4-) Süreç nasıl ilerleyecek?

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye çıkartılacak. Sanık sayısı fazla olduğu için 4 ya da 5 savcı tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.

5-) Şüpheliler için ne kadar hapis cezası isteniyor?

Şüpheliler haklarındaki suçlamaların alt ve üst sınırına göre, 24 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturuluyor.

6-) Yolsuzluk soruşturmasında ne kadarlık vurgun yapıldı?

Sosyal medyada farklı iddialar var ancak soruşturmanın detayları net olarak henüz ortaya çıkmadı.

7-) Örgüt lideri suçlaması cezayı artırır mı?

Örgüt liderliği, örgüt üyeliğine göre iki katı daha fazla hapis cezasıyla karşı karşıya.

8-) İBB'ye kayyum atanır mı?

Ekrem İmamoğlu hakkında terör soruşturması açıldığı için İBB'ye kayyum atanma ihtimali var.

9-) Siyasi yasak gelebilir mi?

İddianame tamamlanınca netleşecek ancak soruşturmadaki terör bağlantıları siyasi yasak talebi ihtimalini güçlendiriyor.

10-) CHP'de ön seçim ertelenecek mi?

Resmi seçim değil temayül yoklaması olduğu için 23 Mart’ta yapılacak.

Ekrem İmamoğlu o tarihte serbest kalmasa da adaylığı oylanabilecek.











