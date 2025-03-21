Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör ve yolsuzluk soruşturması...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin bugün başlaması bekleniyordu.

İFADE VERMEYE BAŞLADI

Bu kapsamda da Ekrem İmamoğlu'nun ifade verme işlemine, geçtiğimiz dakikalarda başlandı.

İmamoğlu şu sıralarda, yolsuzluk ve terör suçlamalarından ifade veriyor.

GÖZALTI SAYISI 90 OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.

SORUŞTURMANIN AKIBETİ HAKKINDA 4 SENARYO

Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo şöyle;

1- Serbest bırakılabilir. Bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam eder.

2- Serbest kalmasına rağmen 'terör' suçundan soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir.

3- Terör suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması yapılır.

4- Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi mecliste seçim yapılır ve yerine bir başkan seçilir.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki 7 suçlama:

Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

Rüşvet

İrtikap

İhaleye fesat karıştırmak

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek