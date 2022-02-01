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Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu yeni görüntüler gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu yeni görüntüler gündem oldu

İngilizcesi sosyal medyada dalga konusu olan İmamoğlu'nun Alman yetkili ile Almanca-İngilizce diyaloğu sosyal medyada popüler video edit müziği ile paylaşıldı.