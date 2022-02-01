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- Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu yeni görüntüler gündem oldu
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu yeni görüntüler gündem oldu
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 19:46
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Saraçhane’deki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.
İNGİLİZCE KONUŞMASI DAMGA VURDU
Görüşmeye ise İBB Başkanı'nın İngilizce konuşması damgaya vurdu.
İmamoğlu'nun konuşması, sosyal medyada dalga konusu olurken, geriye dönük benzer görüşmeler de gündeme geldi.
ESKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun eski görüşmelerinden birinde Alman bir devlet adamı ile İngilizce-Almanca karışık diyalog kurma çabası ise dikkar çekti.
İmamoğlu'nun Alman yetkiliye oğlunun Almanya'da eğitim gördüğünü İngilizce-Almanca anlatmaya çalıştığı görüntüler son dönemde popüler olan video edit müziği ile paylaşıldı.
Video ilgi görürken binlerce beğeni aldı.
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu yeni görüntüler gündem oldu VİDEO