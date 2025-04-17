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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı soruşturma derinleştikçe, İmamoğlu'na yakın isimlerin işledikleri suçların ayrıntıları da netleşiyor.

Bu kapsamında İmamoğlu ve bağlı isimlerin İBB'ye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini ödemeleri karşılığı elde ettikleri rüşvete dair yeni bilgilere ulaşıldı.

ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖDENMEDİ

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mart 2022 ve Aralık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden işler alan Birtam İnşaat’a imalatlarını tamamladığı ve kontrolleri yapıldığı halde 73 milyon TL’yi bulan hak ediş alacağı İBB tarafından ödenmedi.

İBB Giderler Müdürlüğü ile defalarca görüşen şirket ödemelerini alamayınca iflasın eşiğine geldi.

Şirket mali acze düşünce Eylül 2023'te, İBB Bakırköy Ek Hizmet Binasına davet edildi.

Şirket yetkilileri ile yapılan bu toplantıya İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu tespit edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de katıldı.

HAKEDİŞİ ÖDEMEK İÇİN RÜŞVET İSTEDİ

Fatih Keleş, görüşmede firma yetkililerine rüşvet vermeleri karşılığında kendilerine hak ediş ödemelerini yapabileceklerini söyledi.

Firma, mali aczden çıkabilmek için bu ödemeyi yapmaya karar verdi.

150 BİN DOLAR RÜŞVET VERDİLER

Şirket yetkilileri, hak edişi onaylanmış, kontrolleri yapılmış imalatlara dair ödemelerini alabilmek için Fatih Keleş’e 150 bin doları Florya’da teslim etti.

Rüşvet alındıktan sonra İBB tarafından firmaya 53 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldı.

Diğer yandan rüşvet veren şirket yetkilileri, Fatih Keleş’in talep ettiği parayı teslim etmeden önce İstanbul’da Mor Döviz isimli döviz bürosuna giderek parayı dolara çevirdi.

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PARA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri para görüntüleri, lokasyon verileri ve diğer belgelere ulaştı.

Soruşturma makamları yaptıkları incelemede Florya'da bulunan İBB başkanlık konutunda Fatih Keleş’e özel bir ofis yapıldığını ve örgütün kasası konumunda bulunan Keleş’in müteahhitlerden rüşvet ödemelerini burada tahsil ettiğini tespit etti.

BİR ÖNCEKİ PARA DESTELERİNDEN TANIDIK SİMA

Fatih Keleş, daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste para sayma görüntülerinde para sayan isimlerden biri olarak da gündeme gelmişti.