Ekrem İmamoğlu'nun kendini Atatürk'e benzetmesine parti içinden sert tepki

Haber Merkezi

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında adli süreç devam ediyor.

Bu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu'nun, ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', ‘tehdit' ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen dava da sürüyor.

"BANA BAKAN ATATÜRK'Ü GÖRÜR"

Bu kapsamda hakim karşısına çıkan İmamoğlu savunmasını yaparken "Bana bakan Atatürk'ü görür" ifadeleri gündem oldu.

Bu iddialı sözlere kendi partisinden bile tepki alan İmamoğlu hakkında en sert açıklamalardan biri eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden geldi.

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık da sert tepki gösterenlerden biri oldu.

İmamoğlu'na 'küstah' diyen Uyanık şu ifadeleri kullandı:

"KÜSTAH İDDİA"

"Ekrem İmamoğlu'nun "Bana bakan Atatürk'ü görür" ifadesini tepkiyle reddediyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun bu küstah iddiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mirasına yapılmış saygısız bir saldırıdır. Atatürk'ün adını, kişisel siyasi çıkarlarına alet etme cüretini gösteren bu zihniyet, CHP'nin kurucu değerleriyle asla bağdaşmaz.

"İMAMOĞLU'NA BAKTIĞIMIZDA GÖRDÜĞÜMÜZ..."

İmamoğlu'na baktığımızda gördüğümüz şey, Atatürk'ün devrimci ruhu değil, İstanbul'da yaşanan kayyum skandalları, belediyenin kaynaklarının hesapsız kullanımı ve CHP'yi adım adım kişisel iktidar projesine dönüştürme çabasıdır.

"PARTİMİZİN TEMELİNİ KEMİREN İHANET"

Parti yönetiminin bu rezalete sessiz kalması ise ihanet boyutundadır. Atatürk'ün partisi, bir belediye başkanının kişisel egosunu tatmin etmek için kurulmadı. Bugün CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'nun bu pervasız söylemlerini kınayacak yerde adeta ona alkış tutuyor. Bu suskunluk partimizin temellerini kemiren bir ihanettir.