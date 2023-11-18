Ekrem İmamoğlu'na Atilla Taş'tan tepki: Çok kurnaz ve sinsisin Ekremcim Ekrem İmamoğlu'nun "Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim" sözlerine yanıt veren şarkıcı Atilla Taş, İmamoğlu'nu sinsilik ve kurnazlıkla suçladı. Taş, İmamoğlu'na "Seçim döneminde hepimizi kandırdın" dedi.

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ensonhaber.com

CHP’de kurultay süreci tamamlansa da mücadele bitmiş değil...

Kurultayda değişimcilerin adayı Özgür Özel liderli savaşını kazansa da eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mücadeleyi bırakacağa benzemiyor.

Ankara’da ofis açan Kılıçdaroğlu’nun yakın kadrolarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili uyardığı kulislere yansıdı.

"Partiyi İmamoğlu'na bırakmayın"

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına partiyi Ekrem İmamoğlu'na bırakmayın dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na sorulmuştu.

"Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim"

Kılıçdaroğlu'nu kaybettiği seçimler üzerinden hedef alan İmamoğlu, "Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim, bu nedenle kimse CHP'liliğimi tartışamaz" demişti.

"Cumhuriyet Halk Partililiği'mi kimse tartışmaya açamaz"

Ekrem İmamoğlu açıklamalarında şunları söylemişti:

Ben CHP'nin 15 yıllık üyesiyim. Artı üyeliğini, ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partililiği'mi kimse tartışmaya açamaz.

Atilla Taş tepki gösterdi

İmamoğlu'nun bu ifadelerine ise muhalefete yakınlığıyla bilinen şarkıcı Atilla Taş'tan tepki geldi.

"Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekremcim"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taş, İmamoğlu'na "Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekremcim" ifadelerini kullandı.

"Seçim döneminde hepimizi kandırdın"

Atilla Taş paylaşımında şunları kaydetti: