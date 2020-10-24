İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi gören İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, koronavirüse yakalandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yapılan duyurda Ekrem İmamoğlu'nun testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Hastanede tedavi altında olduğu belirtilen Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakında bilgi veren Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı VİDEO

İMAMOĞLU, SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptığı bir video yayınlayan Başkan Ekrem İmamoğlu, "Kıymetli vatandaşlarımız. Tabi ben sıklıkla test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine Covid testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince, dün akşamı hastanede geçirdim.

Test oldum. Bugün itibari ile test sonucumun pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey görünmüyor.

İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu.

Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Süreç devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Herkes görevinin başında Allah'ın izniyle." dedi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüse yakalanan Ekrem İmamoğlu’nu telefonla aradığını belirterek, sosyal medya hesabından “Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah’tan acil şifalar dilerim.” paylaşımını yaptı.

MANSUR YAVAŞ: BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu‘nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız.” açıklamasını yaptı.

TUNÇ SOYER: ZOR GÜNLERİ OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Sevgili Ekrem başkanımız en kısa zamanda sağlığına kavuşarak görevinin başına dönecektir. Bu zor günleri omuz omuza dayanışmayla aşacağız” dedi.