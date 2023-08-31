Ekrem İmamoğlu’nun korumaları vatandaşı darbetti Tramvay açılış töreninin ardından vatandaşlarla sohbet ederek seferlerin aksamasına neden olan Ekrem İmamoğlu, tepki gördü. Bu sırada genç bir vatandaş, İmamoğlu'nun yakın korumalarının müdahalesi ile karşılaşarak tehdit ve darp girişimine maruz kaldı.

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İHA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, bir olaya daha imza attı.

İmamoğlu dün, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Ardından tramvaya binerek Feshane durağına kadar yolculuk yaptı. Burada çevredeki vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, seferlerin aksamasına neden oldu.

Korumaları vatandaşa müdahale etti

Eminönü’ne gitmek için tramvaya bindiğini söyleyen Seçkin Türk de duruma tepki gösterdi.

Vatandaşların uzun süre beklediğini belirten Türk, İmamoğlu’nun yakın korumalarının müdahalesi ile karşılaştı.

Korumalar, genç adamı uzaklaştırarak konuşmaya başladı.

Bir süre sonra gözünün altında ve boynunda oluşan kızarıklıklarla bağırmaya başlayan Seçkin Türk, korumalar tarafından darbedildiğini iddia etti.

"Halledelim, icabına bakalım dediler"

İmamoğlu’nun korumaları tarafından darbedildiğini iddia eden Seçkin Türk, “Eleştiri yok, hakaret yok. Beni burada darbettiler. Ekip arkadaşları geldi. Yüzümün halini görüyorsunuz. Beni çekip sindirmeye çalışıyorlar. Ben sadece dedim ki ‘Böyle rezillik olmaz, yazıktır günahtır. Millet trenin içinde kaldı’. Ben öyle söyledim diye üzerime gelip darbettiler. Beni köşeye çekip, ‘halledelim, icabına bakalım’ dediler. 5-6 tane adam üzerime geldi. Araca binip kaçtılar. Aracı da bulacağım. Cumhuriyet savcılığına olayı intikal ettireceğim.” dedi.

"Sen başkana ne söylersin diyerek küfür ettiler"

Bıyıklı bir korumanın kendisini darbettiğini iddia eden Türk, “Beni 5-6 kişi araya sıkıştırıp darbetmeye çalıştılar. Ben Eyüp’ten Eminönü istikametine gidecektim. Aracın rötar yapmasından ve aracın çok sıcak olmasından dolayı mağdur olduğumuz için biraz veryansın ettim. Ondan sonra, ‘Sen Başkan'a ne söylersin’ diyerek geldiler. Hepsi bana küfretti. Hepsinden şikayetçi olacağım. Ben küfretmedim.” diye konuştu.