Ekrem İmamoğlu'nun 'liyakat' vurgusuna cevap

Ekrem İmamoğlu Boğaziçililere destek mesajı verince; avukat Derya Yanık, İBB’den haksız yere işten atılan Boğaziçi mezununu hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Boğaziçi eylemlerine destek verdi.

Üniversite öğrencileri ile görüştüğünü belirten ve liyakat vurgusu yapan Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin isteklerini sıralayarak "Yetkili makamlar onları dinlemeli" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun bu paylaşımına ise Avukat Derya Yanık'tan yanıt geldi.

"İŞTEN ATTIĞINIZ BOĞAZİÇİLİ ÇALIŞANI DA KONUŞALIM MI"

Derya Yanık, "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem Bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya." sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.