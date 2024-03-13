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Ekrem İmamoğlu'nun metro başarısızlığı: Sadece 8 kilometre yapabildi

Ekrem İmamoğlu'nun metro başarısızlığı: Sadece 8 kilometre yapabildi Göreve gelmeden önce 230 kilometre metro sözü vermesine rağmen yalnızca 8 kilometre metro yapan Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde büyük oranda tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen projeleri kendi yapmış gibi lanse etmeyi sürdürüyor.