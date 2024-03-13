Ekrem İmamoğlu'nun metro başarısızlığı: Sadece 8 kilometre yapabildi

İstanbullular hemen her gün metro arızalarıyla mücadele ediyor.
Megakentteki ulaşım sorununu 5 yıldır çözüme kavuşturamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu konuda büyük tepki görüyor.
Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi için 'metro fatihi' benzetmesinde bulundu.
Sadece 8 kilometre metro yaptı
Göreve gelmeden önce vadedilen metro projelerini gerçekleştirmeyen İmamoğlu'nun geride kalan görev süresi boyunda yalnızca 8 kilometre metro yaptığı ortaya çıktı.
Ancak 230 kilometre metro sözü vermişti.
Metro sunumunu siteden kaldırttı
İmamoğlu ayrıca AK Parti döneminde büyük oranda tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen metroları anlattığı sunumu İBB'nin sitesinden kaldırtarak projelere ilişkin, "Ben yaptım" iddiasını sağlamlaştırmak istedi.
Sunuma erişmek isteyenler, "Aradığınız sayfayı bulamadık" yanıtıyla karşılaştı.
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