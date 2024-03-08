Ekrem İmamoğlu'nun metrolara temel atma yalanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık yönetimi içinde Çekmeköy-Sancaktepe, Göztepe-Ataşehir ve Mahmutbey-Esenyurt metrolarının temelini kendisinin attığını iddia etti. Ancak bu projelerin yapımına AK Parti belediyeciliği döneminde başlandığı ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar, çeşitli programlara konuk oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu kapsamda GAİN'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı.

Programda bir genç kız, İmamoğlu'na "Siz, kaç metronun temelini attınız?" diye sordu.

Kaç metronun temelini attınız diye soruldu: 3 hatla ilgili cevap verdi

Genç kızın sorusuna yanıtlayan İmamoğlu, "Tabii tabii, temel dediğiniz ne? Metronun temeli nasıl atılır biliyor musunuz?" diyerek soruya soruyla karşılık verdi.

İmamoğlu daha sonra sözlerini, "Temel nasıl atılır mesela nasıl ikna ederim sizi? Bakın Mahmutbey-Esenyurt örnek, Göztepe-Ataşehir örnek, Çekmeköy-Sancaktepe örnek. Bunlar sıfırdan." diyerek sürdürdü.

Yaşanan diyaloğun ardından gerçek ise bambaşka çıktı.

Gerçek başka çıktı: Temel atma tarihleri 2017'de olarak görüldü

İBB'nin sitesinden elde edilen verilere göre Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nın temelinin 2017 yılında atıldığı ortaya çıktı.

Bir diğer Göztepe-Ümraniye Metro Hattı'nın inşaatına başlangıç tarihinin de yine 2017 olduğu görüldü.

Topbaş'ın projeyle ilgili fotoğrafları...

Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun ‘temelini sıfırdan ben attım’ dediği Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'yla ilgili merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın temel atma görüntüleri de ortaya çıkan bir diğer detay oldu.

CHP'nin metroyla ilgili kredi talebine 'hayır' oyu vermesi

Bir başka detayda ise Ekrem İmamoğlu’nun ‘Sıfırdan temelini ben attım’ dediği 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine, CHP grubunun ‘hayır’ oyu verdiği belirlendi.

İmamoğlu da, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi.