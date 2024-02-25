Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde sallanan DEM Parti bayrakları kameraya yansıdı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde sallanan DEM Parti bayraklarının montaj olduğu iddia edilmişti. Gerçek ise video kayıtlarında ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Türkiye, sandık başına gidiyor..

Yerel seçimlere 34 gün kala siyasi partilerin adayları, bölgelerinde seçmenlere vaatlerini ve projelerini anlatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de miting düzenledi.

Ancak mitingde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin bayraklarının olması yeni bir tartışma konusu yarattı.

Buluşmada katılımcılar arasında Türk bayrağı ve CHP dışında DEM Parti bayrakları da sallandı, zafer işaretleri yapıldı..

Montaj olduğu iddia edildi

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler, DEM Parti bayraklarının montaj olduğunu ve Photoshop ile bayrağın fotoğrafa konulduğunu öne sürdü.

Ancak miting anında kayda alınan görüntülerle, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Videoda, İmamoğlu'nun mitinginde DEM Parti bayraklarının net bir şekilde sallandığı görülüyor.