Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerindeki terli halleri

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Sosyal medyada sembolleşen birçok fotoğraf var.

İsmail Türüt'ün sahne performansı sonrası ortaya çıkan fotoğrafı da öyledir.

Terleme konusu gündem olsa hemen paylaşıverir kullanıcılar.

Ancak o fotoğrafın artık güçlü bir rakibi var: Ekrem İmamoğlu'nun miting fotoğrafları.

SES GİTTİ, TER BASTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmayı isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, il il gezerek mitingler yapıyor.

Tek aday olarak gireceği önseçimden başarıyla çıkmak için CHP üyelerini ikna etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun programı oldukça yoğun.

Kendisi de miting temposuna henüz alışamadı.

Sesi sık sık kısılıyor.

Konuşma yaptığı anlarda çekilen fotoğraflarda ise aşırı terlemesi dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da yaptığı konuşma sonrası çekilen fotoğraflar, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.