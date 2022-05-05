Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına tepkiler

Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünde yer alan gazetecilerle fotoğrafı, CHP'ye yakın isimler tarafından sertçe eleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu, kamuoyunun gündemine oturdu.

3 günlük bayram süresince Rize, Artvin ve memleketi Trabzon’a giden İmamoğlu’nun bu gezisi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak yorumlansa da ziyarette verilen mesajlardan çok, otobüste yer alan gazeteciler odak noktası oldu.

Otobüsteki gazeteciler

Ziyareti sırasında İmamoğlu otobüsüyle, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götürdü.

Yol boyunca otobüste gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu'na; otobüste çekilen fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi sonrası tepkiler de gecikmedi.

"Nagehan Alçı'nın ne işi var tepkisi"

Özellikle otobüs içinde Nagehan Alçı'nın yer alması bu tepkilerin çoğalmasına neden oldu.

İmamoğlu'na ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçı ve siyasetçiler, otobüsteki fotoğrafı paylaşarak, sosyal medya hesaplarından İmamoğlu tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını belirtip artık güvenmeyeceklerinin mesajını verdi.

İşte o paylaşımlardan birkaçı;