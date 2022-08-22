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    Ekrem İmamoğlu'nun röportajındaki garip halleri

    Ekrem İmamoğlu'nun röportajındaki garip halleri

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı açılış sonrası verdiği demeçlerdeki ilginç halleri, sürekli gülmesi ve kelimeleri toparlayamaması kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 11:44
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan Moda İskelesi'nin açılışında katıldı.

    Açılış sonrası ise Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilere karşı verdiği röportajdaki halleri gündem oldu.

    Kelimeleri bir araya getiremedi

    Devamlı güldüğü ve kelimeleri toparlayamadığ konuşmasında İmamoğlu "Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken, gerek, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu, İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu'nun röportajındaki garip halleri VİDEO

     

    Eşinin endişeli halleri

    Röportaj sırasında Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan Dilek İmamoğlu'nun, eşi konuşurken kelimeleri toparlayamamasına karşı endişeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

    Ekrem İmamoğlu nun röportajındaki garip halleri #1

    Ekrem İmamoğlu nun röportajındaki garip halleri #2


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