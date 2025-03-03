Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması: İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı

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Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sahte diploma soruşturması devam ediyor.

Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde şaibe ve usulsüzlük olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında, YÖK'ten olumsuz rapor çıktı.

YÖK raporunda yer alan tanınırlık, kontenjan ve başvuru şartları bakımında tespit edilen olumsuzluklara dikkat çeken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda konunun muhatabı İstanbul Üniversitesi'ne bir yazı gönderdi.

Yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi açısından gereğinin yapılması ve ilgili belgelerin toplanarak savcılığa teslim edilmesinin istendiği yazı, üniversiteye ulaştı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNCELEME BAŞLATTI

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nden bir açıklama geldi.

Talep üzerine inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA BİLGİ VERİLECEKTİR"