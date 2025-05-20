Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı iddia edilen cep telefonu bulundu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bir sanık, etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi.

Sanık, ifadesinde Ekrem İmamoğlu tarafından saklanması yönünde talimat verilen ikinci cep telefonunun yerini söyledi.

İMAMOĞLU'NUN SAKLATTIĞI CEP TELEFONU BULUNDU

İfade doğrultusunda alınan arama kararı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bahse konu cep telefonu, içinde sim kart olmadan ele geçirildi.

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

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