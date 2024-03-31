Ekrem İmamoğlu’nun sandığında en yüksek oy Murat Kurum'a çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli oldu.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.
2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı. Sandıktan en çok oy, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum'a çıktı.
Kurum ve İmamoğlu'nun aldığı oylar
Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum 126 oy, CHP’nin adayı İmamoğlu ise 114 oy aldı.
Diğer adaylara çıkan oy sayıları
Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.
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