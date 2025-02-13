AA

Geçtiğimiz yıl seçime doğru ilerlerken yaşanan olayda, Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıkmıştı.

Tasarruf söylemleriyle dikkat çeken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu villaları mal beyanında göstermemesi ise tartışma konusu olmuştu.

Yaşanan yeni gelişmede ise, İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına ilişkin soru önergesi sunuldu.

İBB MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

"İMAMOĞLU'NUN SARIYER'DEKİ 3 VİLLA İNŞAATININ BULUNDUĞU SOKAKTA YOĞUN BİR BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Bekir Karakuş, İBB'nin uzun süredir karşı karşıya olduğu mali sorunların, artan bütçe açıklarının, ödenemeyen borçların, borçların kapatılması amacıyla yapılan astronomik zamların ve yurt dışı borçlanmalarının kamuoyunun gündeminde olduğunu söyledi.

Bu durumun yanı sıra kaynak yaratmak amacıyla yeşil alanların imara açıldığını ve belediye taşınmazlarının satışı gibi yöntemlere başvurulduğunu dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

Bu mali tablo içinde, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesindeki 3 villa inşaatının bulunduğu sokakta yoğun bir bakım ve düzenleme çalışması yapıldığı dikkati çekmektedir. Bahse konu sokakta bordür taşları yenilenmiş, bölgede bulunmayan kaldırımlar yapılmış, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilmiş ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak aynı mahalledeki diğer sokaklar, çukurlar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kullanılmaz haldeyken, yalnızca söz konusu Sayın İmamoğlu'nun villalarının olduğu sokağa yatırım yapılması 'çifte standart' tartışmalarına neden olmaktadır.

SORU ÖNERGESİ

Bu gelişmelerin kamuoyuna yansımasının hemen ardından Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun villalarının önünde bulunan "629" ada, "175" parsel sayılı 3 bin 40 metrekarelik arazinin, 11 Temmuz 2024 tarihli, "1185964" sayılı İBB Başkanlık onayıyla ve 17 Temmuz 2024 tarihli Encümen kararıyla kamulaştırıldığının basına yansıdığını aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

Bahse konu arazinin kamulaştırılması için hangi gerekçeler dikkate alınmıştır? Kamulaştırma kararının ardından, arazinin bedeli İBB tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde belirlenmiş ve 5 Ağustos 2024 tarihinde mülk sahiplerine tebliğ edilmiş midir? Mülk sahipleri kamulaştırmaya itiraz etmiş midir? Kamulaştırma süreci mülk sahipleriyle uzlaşmaya varılarak mı tamamlanmıştır? İlgili kamulaştırma sürecinde belediye kasasından 156 milyon lira ödeme yapıldığı iddiaları doğru mudur? Kamulaştırılan alan içinde ağaç kesimi gerçekleştirilmiş midir? Eğer gerçekleştirildiyse, kaç ağaç kesilmiş, kaç tanesi budanmıştır? Bu yeşil alan içinde beton zemin uygulamaları ve yol düzenlemeleri yapılmış mıdır? Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, bu alanın kamulaştırılması hangi kamu yararı gözetilerek yapılmıştır?

"İBB'NİN MALİ KAYNAKLARININ ŞAHSİ ALANLARA YÖNLENDİRİLDİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Karakuş, belediye kaynaklarının ekonomik sıkıntılar yaşanırken belli bir bölgede ve İBB Başkanı'nın konfor alanının iyileştirmek için kullanılmasının kamu vicdanını zedeleyen bir durum olduğunu belirterek, "Eğer bu iddialar doğruysa, İBB'nin mali kaynaklarının kamu hizmetlerinden ziyade şahsi alanlara yönlendirildiği anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

BEŞİKTAŞTA'Kİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Mecliste, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'ndeki 684 ada 5 parsele ilişkin 20 Mayıs 2024 onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) değişikliği itirazının reddi görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bölgede Aziziye Camisi'nin ihya edilmesine ilişkin bir kurul kararı olduğunu söyledi.

Bu kurul kararına rağmen İBB'nin bir ısrarı olduğunu ve bugün bu ısrarın karara dönüştüğünü dile getiren Türkyılmaz, "İBB'nin tarihi mirasa bakış açısını göstermesi açısından bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yanda Sultanahmet'te hipodrom yapma, hipodromu tekrar ihya etmeye niyetlenirken, diğer yandan Osmanlı'nın mirası olan Aziziye Camisi'nin ihyası, bu kararla açıkça hukuk kararlarına, yargı kararlarına ve kurul kararlarına rağmen engellenmektedir." ifadelerini kullandı.

"İSMET İNÖNÜ HEYKELİ, AZİZİYE CAMİSİ'NİN İNŞAAT ALANI DÜMDÜZ EDİLEREK ORAYA DİKİLMİŞTİR"

Türkyılmaz, Osmanlı'nın büyük mimarlarından Sarkis Balyan tarafından inşa edilmeye başlanan ve duvarları 7 metreye kadar yüksekliğe ulaşan Aziziye Camisi'nin, Sultan Abdülaziz'in tahttan ani şekilde indirilmesiyle yarım kaldığını anlattı.

Caminin hikayesinin burada bitmediğini kaydeden Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

1970'li yıllarda Gezi Parkı'na dikilmek istenen İsmet İnönü heykeli, halkın tepkisi nedeniyle Aziziye Camisi'nin inşaat alanı dümdüz edilerek oraya dikilmiştir. Yıllar boyunca unutturulmaya çalışılan bu cami, 2019 yılında İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş, 2022 yılında ise Koruma Yüksek Kurulu caminin yalnızca 684 ada 5 parselde yeniden ihya edilebileceğini karara bağlamıştır.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN BAŞKA PROJELERİ GÜNDEME GETİRMEKTEDİR"

Türkyılmaz, şöyle konuştu:

Ancak İBB bu hukuki süreci yok sayarak caminin ihyasını engellemekte, alanda dini tesis kurulmasını geciktirmekte ve mahkeme kararlarına rağmen başka projeleri gündeme getirmektedir. Sultanahmet'teki Bizans hipodromuna kıymet veren İBB yönetiminden neden Osmanlı'nın mirası olan Aziziye Camisi'nin ihyasında aynı bilinci ve duyarlılığı göstermediğini merak ediyoruz.

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanvekili Sebahattin Öztürk, bu bölgenin de, bu parselin de yer aldığı kendi bölge planlarının, Kültür Varlıkları Kurulu tarafından reddedildiğini söyledi.

"BÖLGENİN ŞU ANDA BÖLGE PLANI YOK"

Yüksek kurula itiraz ettiklerini ve oradan da "ret" geldiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

Bölgenin şu anda bölge planı yok. Süreç daha halen devam ediyor. Aslında bu parsel bazında gelen bir karardı. Biz geçen Meclisimizde bu parseli değerlendirdiğimiz zaman yüksek kurul kararı yoktu. Yüksek kurul kararından sonra bir askıya itiraz halen devam ediyor. Koruma Bölge Kurulu 5 Ocak 2010 tarih 4213 sayılı kararda, mevcut parkın içinde bulunan İnönü heykelinin aynen korunmasına karar verdi. Aziziye Camisi'nin olduğu yerde İnönü heykeli var. Bu heykelin de ikinci derecede eski eser olarak tescil edilmesi kurul tarafından yapılmış. Bu süreçlerden sonra da Aziziye Camisi'nin aslında bölgede ihyasının yapılmasıyla ilgili olarak da bir karar var. Bölgede ihya edilmesine yeteri kadar bir yer bulunmadığı için İnönü heykelinin olduğu yere ihya kararı var. Bölge planı çalışmaları devam ediyor, kurul süreçleri devam ediyor.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.