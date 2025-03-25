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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Ekrem İmamoğlu dönemi sona erdi.

Belediye iştirakleriyle yapılan büyük yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey bürokrat tutuklandı.

İLK KARE

Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun cezaevine giriş sırasında çekilen fotoğrafı da internete düştü.

CEZAEVİNDE TANIDIK İSİMLER

Öte yandan; İmamoğlu'nun kaldığı 9 Nolu Cezaevi'nde kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin olduğu ortaya çıktı.

Osman Kavala, Can Atalay, Ahmet Özer, Rıza Akpolat ve Ayşe Barım da Ekrem İmamoğlu ile birlikte 9 Nolu Cezaevi'nde kalıyor.