Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

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Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları yakından takip ediyor...

Yolsuzluk ve kent uzlaşısı olmak üzere iki ayrı dosya halinde yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzsuzluktan suçlu bulunan İmamoğlu, 23 Mart 2025’te tutuklandı.

Şu anda Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Avukatları, İmamoğlu'nun tutukluğuna itiraz etti.

İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne bir itiraz dilekçesi sundu.

TUTUKLULUĞUNUN HUKUKSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Dilekçede, “Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmalar, yolsuzluk ve kent uzlaşısı başlıkları altında iki ayrı dosyada ele alındı. Yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi suçlamalar yöneltildi.

Kent uzlaşısı dosyasında ise İmamoğlu’nun “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 19 Mart 2025’te İmamoğlu dahil 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı sürecinde İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutunda arama yapıldı ve ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

TUTUKLANDI

23 Mart 2025’te nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden İmamoğlu, yolsuzluk dosyasındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Ancak kent uzlaşısı dosyasındaki terör suçlamasından tutuklama talebi reddedildi. Soruşturmada toplam 48 şüpheli tutuklanırken, 41 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Süreçte, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT gibi birimlerde usulsüz ihale ve finansal işlemler iddiaları öne çıktı.

Ayrıca, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bazı isimleri İBB’ye yerleştirdiği ve iş insanlarından rüşvet talep edildiği gibi suçlamalar da soruşturma dosyasına eklendi.