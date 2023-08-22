Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'da metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Tuzla'da TBM çıkışını bekledi. Burada açıklamada bulunan Yazıcı, İmamoğlu'na tepki göstererek "Tek kelimeyle; cambaza bak girişimi" dedi.

ensonhaber.com

Bugün İstanbul'da Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda "TBM Kazısı Çıkış Töreni" düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iseyaptığı duyuru ile TBM aletinin Tuzla tarafından çıkıcağını duyurdu.

Başkan Yazıcı TBM çıkışını bekledi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi.

İBB’nin kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere alanda bekleyen Yazıcı, ilan edilen tören saatinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

"5 tören yaptınız. Sonuç %10 bile değil"

Törenin göstermelik olduğunu belirten Şadi Yazıcı şunları kaydetti:

Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç %10 bile değil. Masal gibi.

"Tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle; cambaza bak girişimi"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki bu metruk metro alanına gelip, Sn. Başkan ve TBM’i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama “TBM çıktı ışığı gördük” , “Tuzla Metrosu Bitiyor” algı operasyonuna şahit olduk. Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.

"Para alındı, metro nerede?"