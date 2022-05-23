Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği öğrenci indirimi meclisten tekrar geçti

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrencilere uygulanmaması kararı, İBB Meclisi'de tekrar kabul edildi.

İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zamdan sonra AK Parti ve MHP grupları öğrenciler için harekete geçti.

İBB Meclisi'nde öğrencilerin yapılan zamdan muaf tutulmaları teklifi kabul edildi.

İmamoğlu kararı veto etti

Bu karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.

Veto sonrası Cumhur İttifakı grupları geri adım atmadı ve tekllifi tekrar meclise getiridi.

Teklif yeniden kabul edildi

Öğrencileri yüzde 40'lık zamdan muaf tutan karar mecliste tekrar kabul edildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı