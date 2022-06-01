Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı davada karar çıkmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 4 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’ye yönelik eleştirileri birçok ismi kızdırmıştı.

Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek.” demişti.

“31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır”

İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.” demişti.

İmamoğlu’nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği bu sözler mahkemeye taşınmış, İBB Başkanı için ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talip edilmişti.

Karar çıkmadı

O davanın duruşması bugün görüldü.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu.

Duruşmada çok sayıda partili de yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da oradaydı.

Avukat Kemal Polat’ın geçen celse sunulan mütalaaya karşı savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada karar çıkmadı.

Ertelendi

Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor.

Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu’nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.