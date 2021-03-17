Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 liralık para cezasına mahkum oldu.

İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz'de bazı temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu, beraberindeki CHP'li heyet ile Ordu-Giresun Havalimanı'nda güvenlikle karşı karşıya geldi.

İT Mİ BASİT Mİ

VIP'den geçiş üzerine çıkan tartışmalar sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" dediği duyuldu.

Ekrem İmamoğlu ise daha sonra yaptığı açıklamada, "it" demediğini "basit" dediğini savundu.

Tartışmalar, yargıya taşındı.

Kamera kayıtlarının ortaya çıkması üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı.

7. DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Aradan geçen sürede dava dosyası, 6 kez hakimin önüne geldi. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bugün görülen 7'nci duruşmada ise karar çıktı.

7 BİN 80 LİRA PARA CEZASI ÖDEYECEK

Buna göre mahkeme İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL, yani toplamda 7 bin 80 TL para cezası ödemesine hükmetti.

"VALİ İTLİK YAPMIŞTIR, AYNEN İLETİN"

Görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun "Vali itlik yapmıştır. Aynen iletin." dediği duyuluyordu.

Ekrem İmamoğlu, bu ifadesinin sorulması üzerine, "Ben Vali'nin basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Ben basitliğini ifade ettim." açıklamasını yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği görüntü ViDEO