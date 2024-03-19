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Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim taktiği! Yardım dağıtımında tesettürlü kadın detayı

Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim taktiği! Yardım dağıtımında tesettürlü kadın detayı Seçimde muhafazakar kesimden oy almak için harekete geçen Ekrem İmamoğlu, seccade dağıtımının ardından yardım ulaştırmak için oluşturulan ekipte tesettürlü kadın ve sakallı erkek tercih etti.