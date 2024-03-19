Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim taktiği! Yardım dağıtımında tesettürlü kadın detayı
ensonhaber.com

CHP, yerel seçim çalışmaları kapsamında farklı bir politika yürütüyor.

İstanbul tedirginliği olan muhalefette, seçim taktiği dikkat çekiyor.

İBB'nin mevcut CHP'li başkanı ve yeni dönemde de aday olan Ekrem İmamoğlu, muhafazakar kesimden oy almak için harekete geçti.

Seccade dağıttı, Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde vatandaşlara seccade dağıtmaya başlamıştı.

Seçim arifesinde katıldığı taziye programlarında da Kur'an-ı Kerim'i önüne alarak dua okumuştu.

Tesettürlü kadın ve sakallı erkek tercihi

Şimdi ise bir farklı taktik geldi...

Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ajansı evlere promosyon dağıtmak için günlük yevmiyeli personel aramaya başladı.

Açılan gruplarda paylaşılan mesajda ise tesettürlü kadın ve sakallı erkek detayı dikkat çekti.