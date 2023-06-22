Ekrem İmamoğlu'yla vatandaşın yaşadığı 'Kemal Kılıçdaroğlu' diyaloğu hatırlandı CHP'de istifa çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun değişim talebine kayıtsız kalması, 2019'daki yerel seçim sürecinde İmamoğlu'nun bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu akıllara getirdi.

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Seçimlerin ardından CHP'de genel başkanlık yarışı patlak verdi.

Alınan başarısız sonuçlardan sonra parti tabanından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Bu çağrılar 'değişim' vurgusuyla dillendirilirken başı çeken isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Bir yanda değişim çağrıları diğer yanda koltuk sevdası...

İmamoğlu, seçimlerin ardından yayınladığı mesajla partisine yönelik değişim çağrısı yaptı.

Bu süreçte görev alabileceğini kamuoyuna açıklayan İmamoğlu, üstü kapalı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasını istedi.

Ancak Kılıçdaroğlu cephesinin istifa etmemekte kararlı olduğu görüldü.

İstifa etmemek için yaptıkları tabanda karşılık görmedi

Önce MYK üyelerini görevden alan Kılıçdaroğlu, istifa taleplerini bastırmak için bu kez de yardımcılarının görevine son verdi.

Yaşanan değişimler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesiyle sonuçlanınca akıllara, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki yerel seçim sürecinde seçim gezisi yaparken yaşadığı bir diyaloğu akıllara getirdi.

O video yeniden akıllara geldi: Kılıçdaroğlu alır seni aşağı

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da bir vatandaşla arasında geçen sohbetin adeta bugünlerde yaşananları anlattığı görüldü.

Pazar gezmesine çıkan İmamoğlu’nun önünü kesen bir vatandaşın, “Bana rakip çıkar der, Kılıçdaroğlu alır seni aşağı, unutma bu lafımı.” dediği, İBB Başkanı'nın da "Yok yok." diyerek geçiştirmeye çalıştırdığı anlar kayıtta yer aldı.

Aynı vatandaşın, Muharrem İnce’yi de hatırlatarak “Ters köşeye atıyorlar sizi. Biraz ilerle, göreceksin seni alacak.” ifadelerini kullandığı görüldü.