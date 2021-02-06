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Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesinde yaşam

Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesinde yaşam

Dondurucu soğuklara rağmen teröristlerle mücadele ederek vatani görevini yerine getiren askerlerimizin çok özel görüntüleri paylaşıldı.