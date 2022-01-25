MSB, Mehmetçik'in 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 derece soğuk havada görev icra ettiği anlara ilişikin bir video paylaştı.

Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve karlı havanın etkisine girdi.

Şehirlerde kar hayatı olumsuz etkilerken vatanın bekçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerine devam ediyor.

7 METRE KAR, EKSİ 39 DERECE SOĞUK

Milli Savunma Bakanlığı, 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 dereceye ulaşan soğukta nöbet tutan Mehmetçiklerin videosunu paylaştı.

Videoda Mehmetçiklerin zor şartlara rağmen vatan görevine devam ettiği görüldü.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"HİÇBİR ZORLUK YILDIRAMAZ"

"Kar kalınlığı 7 metre. Hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz!"

Eksi 39 derecede, 7 metre karda vatan görevi VİDEO





