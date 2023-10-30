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Ekşi Sözlük, Türk bayrağı asmayan Apple'a neden sahip çıkıyor? İşte sebebi..

Ekşi Sözlük, Türk bayrağı asmayan Apple'a neden sahip çıkıyor? İşte sebebi.. Apple'ın Türkiye'deki mağazalarına Türk bayrağı asmaması tepkiye neden oldu. Apple'dan yüklü miktarda reklam alan Ekşi Sözlük'ün Apple'a sahip çıkması dikkatlerden kaçmadı.