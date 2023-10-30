Ekşi Sözlük, Türk bayrağı asmayan Apple'a neden sahip çıkıyor? İşte sebebi..

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte; yer, gök bayrak oldu.
7'den 70'e herkes tarafından büyük coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Apple'ın, mağazalarına Türk bayrağı asmaması dikkatlerden kaçmadı.
Caddebostan'da kutlamalara katılanlar, Apple'a tepki gösterip Türk bayraklarını camlara yapıştırdı.
Ekşi Sözlük neden Apple'a sahip çıktı?
Görüntüler medyada geniş yer bulurken Türk bayrağı asmayan Apple'a sahip çıkan bir mecra dikkatlerden kaçmadı: Ekşi Sözlük.
Adına dahi 1923'ü getiren Ekşi Sözlük'ün böyle bir durumda Apple'a neden sahip çıktığı merak edilen konulardan biri oldu.
Sitenin geçmişine baktığınızda gerçek ortaya çıktı: Apple'ın verdiği reklamlar.
Apple'dan reklam alan Ekşi Sözlük, Türk bayrağı asan insanların zorbalık yaptığını yazdı.
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