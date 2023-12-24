Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler: 'Kurtulalım sizden' Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi.

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Türkiye, 12 kahraman askerine ağlıyor...

Son iki günde terörle mücadelede şehit düşen askerlerden geriye gözü yaşlı aileler kaldı.

Mehmetçikler'in fotoğrafları, paylaşımları medyada geniş yer bulurken, kin besleyenler bir kez daha ortaya çıktı.

Ekşi Sözlük bir kez daha şaşırtmadı

Yalan haber ve kutsal değerlerin aşağılandığı platform denince akla gelen ilk adres olan Ekşi Sözlük'te şehitlerimiz hedef alındı.

Topluma nifak sokmak için fırsat kollayan yapıların elini kolunu sallayarak üye olduğu sitede yapılan son paylaşımlar nabızları yükseltti.

Şehit babasına hakaretler savurdular

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.

İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları...

- Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.

- Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.

- Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.