Ekşi Sözlük'te şehitleri hedef alanlara soruşturma: 1 gözaltı Sık sık dini ve milli değerlerin hedef alındığı Ekşi Sözlük’te, şehitlerle ilgili yapılan paylaşımların ardından Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakaret içerikli paylaşım yapan 1 şüpheli, adresinde yakalandı.

DHA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi.

Türkiye, 2 günde gelen 12 şehit haberi ile yandı...

Ailelere acı haber ulaştırılırken, milyonlar tek yürek olarak kahraman şehitlerini anıyor.

Ekşi Sözlük'te suç unsurlu paylaşımlar

Bu süreçte kin ve nefretlerini her fırsatta kusanlar yine meydana çıktı.

Sık sık dini ve milli değerlerin hedef alındığı ve hakaretlerin savrulduğu Ekşi Sözlük adlı sitede, şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan sosyal medya mecralarında da benzer paylaşımların yapıldığı ortaya çıktı.

1 gözaltı

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı.

Evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medya platformu üzerinden 'Atatürk'e, şehitlerimize ve vatanımıza' hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bahse konu sosyal medya hesabı incelendiğinde kullanıcının O.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek ikametinde yakalanmıştır. Yapılan ikamet aramasında 2 adet havalı diye tabir edilen uzun namlu tüfek, 2 adet havalı diye tabir edilen tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir.



Şahıs hakkında '5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, TCK 213 Halk Arasında Endişe Korku ve Panik Yaratmak, TCK 301 Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından tahkikata başlanmıştır.

"Soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)