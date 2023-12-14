Ekşi Sözlük'ün yeni alan adına erişim engeli getirildi Daha önce toplumun önemli değerlerinin hedef alındığı, inançlara ve inançlı insanlara hakaretlerin sıralandığı, deprem felaketi gündeminde milleti kışkırtacak içeriklerin yayınlandığı Ekşi Sözlük için 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

ensonhaber.com

Türkiye'de yalan haber ve kutsal değerlerin aşağılandığı platform denince akla gelen ilk adres Ekşi Sözlük oluyor...

Yayın hayatına başladığı tarihten itibaren hedef gösterme, değerleri aşağılama, kurum ve kişilere mesnetsiz iddialarla iftira atma gibi içeriklerle gündeme gelen site, olaysız gün geçirmiyor.

Topluma nifak sokmak için fırsat kollayan yapıların elini kolunu sallayarak üye olup, paylaşımlar yaptığı site hakkında şimdiye kadar birçok önlem alındı.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Erişim engelleri sonrası bir yolunu bularak yayınlarına devam eden site hakkında bir engel kararı daha geldi.

Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Karara gerekçe olarak da "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Ekşi Sözlük, şimdiye kadar istismardan, dini inançları hedef almasına kadar birçok konuyla gündeme geldi.

Deprem sonrası süreçte çirkin içeriklerin merkezi oldu

Fakat bunun en çarpıcı örneklerinden biri, 6 Şubat deprem felaketleri sırasında yaşandı.

Felaket anından itibaren sahada canla başla çalışan yetkililerin emeklerini görmezden gelen Ekşi Sözlük, dezenformasyona başladı.

Bir yandan bölgedeki çalışmaları görmezden gelen site, bir yandan da aldıkları yardımlar karşısında yetkililere teşekkür eden depremzedeleri hedef göstererek çirkin içerikler üretmeye devam etti.

Askerlerin yardımları çaldığından tutun da insanları isyana çağırmak, ölümleri istismar etmek gibi birçok dezenformatif içerikle süreci provoke etti.

2 kez daha engellendi

Yetkililerin harekete geçmesiyle mayıs ayında çirkin içerikler nedeniyle site erişime engellenmiş, site alan adını eksisözlük2023 olarak değiştirerek yayına devam etmişti.

Bir girişimle daha kapatılan site, bu kez eksisözlük1923 alan adıyla çirkin içeriklerine devam etmişti.

Depremden önce ise eşcinselliğin, ensest ilişkininin övüldüğü, içeriklerin yayınlandığı sitede Allah'a, peygamberlere, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin söylemler de geçmiş dönemde infiale neden oldu.