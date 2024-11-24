Haber Merkezi

Türkiye'nin Güney Amerika'daki varlığı pekişmeye devam ediyor...

Ekvador'da Türkiye Fahri Başkonsolosluğu açıldı.

Bu adımın, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasında rol oynaması bekleniyor.

"EKVADOR'UN İSTANBUL'U"

"Ekvador'un İstanbul"u olarak nitelendirilen Guayaquil kentinde faaliyet gösterecek Fahri Başkonsolosluğun resmi açılış vesilesiyle ülkedeki Hilton Colon Oteli'nde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın ile Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğince Fahri Başkonsolos olarak atanan Ekvador vatandaşı Alvaro Dassum Alcivar'ın yanı sıra kentin önde gelen isimleri, tanınmış iş adamları ve Türk vatandaşları katıldı. Ekvador basını da programa yoğun ilgi gösterdi.

"BU GÖREVE LAYIK GÖRÜLDÜĞÜM İÇİN GURURLUYUM"

Fahri Başkonsolos Dassum, burada yaptığı konuşmada, Türk hükümeti tarafından bu göreve layık görülmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Dassum, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalışacağını vurguladı.