EKYS sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı

Binlerce adayın katılım gösterdiği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 14 Mart tarihinde tek oturumda gerçekleşmişti.

MEB'e bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarını gerçekleştirirken bir son dakika açıklaması geldi.

İşte, 2021 MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB ve ÖSYM işbirliği ile hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

Adaylar, EKYS sınav sonuçlarını 2 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Öte yandan, adaylar 2021 MEB-EKYS cevap anahtarlarına da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI



