EKYS soru ve cevapları yayımlandı mı? MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS soru ve cevapları yayımlandı mı? MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), bugün gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar, EKYS soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına ilişkin araştırmalara başladı.

Binlerce adayın katılım gösterdiği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 14 Mart tarihinde tek oturumda gerçekleşti.

MEB'e bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen binlerce aday, yöneltilen sorular karşısında ter döktü. Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 MEB EKYS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki, EKYS soru ve cevapları yayımlandı mı? MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar..

EKYS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MEB EKYS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. 14 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 2021 MEB EKYS sonuçları, 7 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak

Sınava giren adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecek.