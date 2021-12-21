El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

Şehadetlerinin 5’inci yıldönümünde anılan Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya için mezarları başında dualar edildi.

Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, şehadetlerinin 5’inci yılında mezarları başında anıldı.

Kayseri Kartal Şehitliği’nde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi.

"EVLERİMİZDE RAHAT UYUYABİLİYORSAK, BU ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR"

ürkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "2016’da Suriye’nin El Bab bölgesinde sırt sırta terörle mücadele ederken hain bir saldırı sonucu 18 tane şehidimiz vardı. 18 şehidimiz 2’si Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya şehitlerimizi burada 5’inci şehadet yıldönümlerinde mezarları başlarında andık. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Burada ayakta duruyorsak, evlerimizde rahat uyuyabiliyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir.

"ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ"

Şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkmak için dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şehitlerimizin de unutulmaması için bütün Kayserililerin şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkmasını istiyoruz. Bu şehitlerimiz vatan için kahramanca mücadele ederken şehit oldular. Şehitlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen program, şehit aileleri ve askeri erkanların katılımıyla gerçekleşti.