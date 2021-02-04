El Bab'da patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu.

Suriye'de görev yapan, evli ve 2 kız çocuğu babası 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel, Suriye'nin El Bab şehir merkezinde etkisiz hale getirilmek istenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman jandarmamız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

EŞİNE HABER VERİLDİ

Afyon nüfusuna kayıtlı Şehit Demirel’in Tekirdağ’da yaşayan eşi Nuriye Demirel’e acı haber, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından verildi. Nuriye Demirel yasa boğulurken, şehidin Süleymanpaşa ilçesinde bulunan evine Türk bayrakları asıldı.

TEKİRDAĞ'DA PATLAYICI MADDE İMHA TİM KOMUTANIYDI

Ankara, Tunceli, Adıyaman, İzmir, Elazığ ve Sivas gibi çeşitli illerde görev yapan Süleyman Demirel, en son Diyarbakır’dan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına atanarak, burada patlayıcı madde imha tim komutanı olarak görev yapıyordu.

Şehit Demirel, Tekirdağ’dan geçici görev ile Suriye’nin El Bab şehrine gitmişti.