Fırat Kalkanı bölgesine dualarla uğurlanan özel harekat polisleri, 3 aylık görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuştu.

Erzincan'da büyük kavuşma...

3 ay önce vatan uğruna Fırat Kalkanı bölgesine gönderilen İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 44 polis, bugün kente geri döndü.

Polisler için müdürlük bahçesinde karşılama töreni düzenlendi.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Konvoy eşliğinde bahçeye gelen polisler aileleriyle hasret giderdi, mesai arkadaşlarına sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

El-Bab'dan Erzincan'a dönüş VİDEO

"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, özel harekat polislerinin 3 aydır bölgede zor şartlarda görev yaptığını söyledi. Polislerin sağ salim dönüp ailelerine kavuştuğunu belirten Makas, "Kendilerini tebrik ediyorum. Burada görevlerine devam edecekler. Biz bölgeden çekildik ancak başka bir ilimizin özel harekat ekipleri bölgeye girdi. Bu bir bayrak değişimidir. Allah tüm arkadaşlarımıza kazasız belasız görevler nasip etsin inşallah. An itibarıyla orada görevlerine devam eden Mehmetçik'imize ve polisimize de başarılar diliyoruz." dedi.

Karşılama törenine; Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş katıldı.