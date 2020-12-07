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    El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

    MSB, El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bombanın imha edildiğini açıkladı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
    • AA
    • 07.12.2020 - 18:37
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    El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

    "EOD TİMİ İMHA ETTİ"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.

    El-Bab ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi #1

    El-Bab ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi #2

    El-Bab ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi #3

    El-Bab ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi #4

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