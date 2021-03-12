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    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik'e ulaştı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Güler Dalkılıç’ın kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorap Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 20:33
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    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik'e ulaştı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Güler Dalkılıç kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorabı Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

    MEHMETÇİK'E ANLAMLI HEDİYE

    Teslim alınan çoraplar Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Ağrı İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik'e ulaştı VİDEO

    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik e ulaştı #1

    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik e ulaştı #2

    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik e ulaştı #3

    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik e ulaştı #4

    El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçik e ulaştı #5

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