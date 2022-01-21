El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'a ziyarette bulundu

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ)'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz gün Türkiye'ye ticaret konusunda anlaşmalar için gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, bugün de TUSAŞ'ı ziyarete gitti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından, Bukele'nin TUSAŞ'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

"YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALAR İLE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

CEM YILMAZ'DAN ALINTI YAPTI

Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, şunları kaydetti: "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!."