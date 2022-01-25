El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok isimle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bukele, ziyaretini Türkçe bir tweetle bildirdikten sonra birçok mizahi payaşımını. da Türkçe yaparak dikkat çekmişti.

El Salvador lideri bu kez Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

"ATATÜRK'ÜN VE OSMANLI'NIN EMANETİ"

Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadeleri yer aldı.

Bukele, 19-21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

Türkiye ziyareti sırasında ve öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkati çeken Bukele'ye Ankara Üniversitesi'nde törenle "Dostluk Payesi Beratı" da verilmişti.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyareti videosu VİDEO