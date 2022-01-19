El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? Türkiye yolcusu...

Bitcoin'i resmi ödeme olarak kabul eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye geleceği haberinin akabinde hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki Nayib Bukele kimdir?

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

2019 seçimlerinde ülkesi El Salvador'un devlet başkanı olarak seçilen Nayib Bukele dünyanın Bitcoin'i resmi ödeme sistemi olarak kabul eden tek ülkenin lideri olarak tanınıyor.

TIME dergisinde 2021'in en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Bukele birçok kişi için de Orta Amerika'da tarih yazan lideri konumunda.

40 yaşındaki Nayip Bukele, 20 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Kripto para meraklısı olan Bukele'nin hayatı da bir o kadar merak konusu. Peki, Nayib Bukele kimdir? İşte biyografisi...

NAYİB BUKELE KİMDİR?

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, 24 Temmuz 1981 yılında San Salvador'da doğdu. Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

38 yaşında El Salvador Devlet Başkanı olan Nayib Bukele kot pantolonları, spor şapkaları ve deri ceketleriyle siyasiler arasında pek rastlanmayan tarzının yanı sıra ilk defa Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ve jeotermal enerjiyle kripto para madenciliği yapan sıradışı bir lider olarak sık sık dünya gündeminde yer alıyor.

TIME dergisinin "2021'in en etkili 100 kişisi" arasında gösterdiği Bukele, kimilerine göre Orta Amerika'da yeni bir tarih yazarken, kimileriyse El Salvador'un giderek otoriterleştiğini ve genç liderin yozlaşarak tüm siyasi gücü elinde toplamaya çalıştığını düşünüyor.

NAYİB BUKELE VE OSMANLI

1981'de El Salvador'da doğan Bukele, farklı ülke ve dini inanışların yer aldığı bir soydan geliyor. Genç devlet başkanının baba tarafından dedesi ve babaannesi, Osmanlı pasaportuyla Kudüs ve Beytüllahim'den El Salvador'a göçen Hıristiyan Filistinliler. Anne tarafından dedesiyse Ortodoks Hıristiyanlık mezhebinden bir Yunan iken, anneannesi de Katolik inancına mensuptu.

Bukele'nin babası Armando Bukele Kattán ise tekstil, eczacılık ve medya alanında önemli yatırımlar yapan, üniversitede doktora derecesine sahip bir iş insanıydı.

Sonradan İslam dinine geçip imam olan Armando, 1992'de El Salvador'daki ilk camiyi kurmuştu. 2015'te vefat eden Bukele'nin babası, ülkedeki Müslüman toplumda tanınan figürlerden biri olmuştu.