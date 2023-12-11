Başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.
İnsan hayatını tehdit eden sokak köpekleri, bugüne kadar çok sayıda can aldı ve ağır yaralanmalara neden oldu.
Sosyal medyada ve televizyon ekranlarında sıkça dile getirilen sorun için yetkililerden bir çözüm bekleniyor.
Saldırıya uğradığı olayı anlattı
Söz konusu saldırılar, Habertürk ekranlarında da konu oldu.
Gün Başlıyor adlı programı ile her sabah izleyicilerinin karşısına çıkan sunucu Ela Rumeysa Cebeci, sokak köpeği sorununu ele aldı.
Canlı yayında duruma tepki gösteren Cebeci, uğradığı saldırıyı da anlattı.
"Bebek'in ortasında beni köpek ısırdı"
Cebeci, kırsal alanlardaki köpeklerin saldırdığı savunmasına da katılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu bir dert, bu bir mesele. Biz aylardır, yıllardır çocuğumuzu çoluğumuzu kaybediyoruz. Şahsi olan bir şeyimi yayında söylemekten imtina etmekle birlikte konuya çok güzel bir örnek teşkil ettiği için bizzat yaşadığım için söylemek durumundayım. Özellikle Bebek olduğunu belirtiyorum. Birtakım argümanlar geliştirmiş insanlar. 'Köpekler kırsalda yaşayanlara saldırıyor.' Hayır. İstanbul metropolde çok da turistik olan Bebek'in ortasında beni köpek ısırdı. Bir de şöyle bir argüman var; 'köpeğe bir şey yapmazsan ısırmaz.' Öyle değil ben kulaklığımı takmış yürüyüş yapıyordum. Köpek koşarak geldi ısırdı.
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