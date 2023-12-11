Ela Cebeci'den canlı yayında sokak köpeği isyanı Habertürk ekranlarında sokak köpeği meselesini tartışan sunucu Ela Rumeysa Cebeci, Bebek bölgesinde uğradığı saldırıyı anlattı. Cebeci, "Köpeğe bir şey yapmazsan saldırmaz diye bir şey yok, yürüyüş yaparken koşarak geldi ısırdı" dedi.

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ensonhaber.com

Başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.

İnsan hayatını tehdit eden sokak köpekleri, bugüne kadar çok sayıda can aldı ve ağır yaralanmalara neden oldu.

Sosyal medyada ve televizyon ekranlarında sıkça dile getirilen sorun için yetkililerden bir çözüm bekleniyor.

Saldırıya uğradığı olayı anlattı

Söz konusu saldırılar, Habertürk ekranlarında da konu oldu.

Gün Başlıyor adlı programı ile her sabah izleyicilerinin karşısına çıkan sunucu Ela Rumeysa Cebeci, sokak köpeği sorununu ele aldı.

Canlı yayında duruma tepki gösteren Cebeci, uğradığı saldırıyı da anlattı.

"Bebek'in ortasında beni köpek ısırdı"

Cebeci, kırsal alanlardaki köpeklerin saldırdığı savunmasına da katılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: