Ela Rumeysa Cebeci sokak köpeği sorununu gündemde tutmaya devam ediyor Habertürk ekranlarında sokak köpeği meselesini sıkça ele alan Ela Rumeysa Cebeci'nin bugünkü yayınında, başıboş köpek sorununu çözen belediye başkan adaylarına oy verilmesi yönünde öneride bulunuldu.

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Türkiye'nin yıllardır çözüme ulaşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Hemen her gün yurdun kırsal ve şehir merkezlerinde başıboş köpek saldırıları yaşanıyor.

Bu zamana kadar çok sayıda ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan saldırılar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Yaşanan olaylar zaman zaman televizyon ekranlarında da konu oluyor.

Ela Rumeysa vatandaşın sesi oluyor

Bu isimlerden biri de Habertürk ekranlarında 'Gün Başlıyor' adlı programı ile her sabah izleyicilerinin karşısına çıkan sunucu Ela Rumeysa Cebeci.

Cebeci, köpek saldırılarına değinerek vatandaşların sesi oluyor.

Başıboş köpek sorununun peşini bırakmıyor

Bu süreçte belediyelere ve yetkililere önerilerde bulunan Cebeci, sorunun peşini bırakmıyor.

Bugün yapılan yayında ise Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ı konuk alan Cebeci, bir kez daha başıboş köpekleri ele aldı.

"Sorunu çözmeyeceğim diyen belediye başkan adaylarına oy vermeyelim"

Programda, yerel seçime yaklaşılırken sokak köpeği sorununu çözen belediye başkan adaylarına oy verilmesi yönünde çağrı yapıldı.

Fevzi Çakır, "Yerel seçimler öncesi başıboş sokak köpeği sorununu çözmeyeceğim diyen belediye başkan adaylarına oy vermeyelim." ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizin başıboş sokak köpeklerinden arındırılmasını istiyoruz"

Çakır sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef Ankara’nın her bir sokağı, her bir mahallesi, semt ayrımı yapmaksızın köpeklere teslim edilmiş. Bu mesele öyle hafife alınacak bir mesele değil. Sokakta başıboş köpek olmaz. Toplayın köpekleri tamamen uyutun, katledin demiyoruz. Böyle bir şey olur mu? Ama biz, bizlerin yaşadığı, çocukların yaşadığı sokakların ve şehirlerimizin başıboş sokak köpeklerinden arındırılmasını istiyoruz. İnsanlar sürekli saldırıya uğruyor. Kuduz tehlikesi var, saldın hastalı riski var, kaza riski var."