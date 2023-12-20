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Türkiye sokak köpeği sorununu aşmaya çalışıyor.

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen sorun, özellikle çocukların korkulu rüyası.

Sokaklarda sürü halinde başıboş gezerek masum insanlara saldıran köpekler için şimdiye kadar yeterli önlem alınamazken bu sürede onlarca insan saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

Konu kamuoyunun gündeminde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sorunun çözüleceği konusunda güvence vermesinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın katılımıyla çalışmalar başladı.

Çalışmalar devam ederken konu tartışılmaya devam ediliyor.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programının sunucusu Ela Rümeysa Cebeci de konuğu Fevzi Çakır'la konuyu değerlendirdi.

"Sokak köpeği sorunu turizmi de etkiliyor"

Cebeci, sokak köpeklerini turizmi de etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

Bizim İstanbulumuz turizm açısından çok teveccüh gören bir metropol ve her ülkeden insan geliyor.



Sadece körfez ülkesi ve sokağında köpek olan ülkeler değil. Genel olarak sokaklarında kedi köpek olmayan ülkelerden de insanlar geliyor ve adapte olamıyorlar.



Bu da turizm açısından çok büyük bir kaynak. Büyük sıkıntı. Çevremizi daha güzelleştirmek ki köpekler çirkinleştiriyor demiyorum, sadece olanı olması gerektiği yerde tutmak mesele. Turizm açısından da buna değinmek istedim.