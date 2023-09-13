İspanya, canlı yayında taciz skandalını konuşuyor...
Başkent Madrid’de dün gerçekleşen olayda, İspanyol Cuatro televizyon kanalı tarafından bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili haberleri aktarmak amacıyla yapılan canlı yayın esnasında Isa Balado adlı kadın muhabir, sokaktaki bir adamın tacizine uğradı.
Muhabir Isa Balado'nun kamera karşısında iş yeri saldırısı haberinin ayrıntılarını anlatmaya başlamasının ardından olay yerine gelen zanlı, uygunsuz bir şekilde muhabire eliyle dokundu.
Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay, hem kanalın izleyicileri hem de program ekibi tarafından açıkça görüldü.
Olayın ardından tacizci sapık tutuklandı.
İspanya'daki tacize canlı yayında tepki
Yaşanan olay Türkiye'de de gündem oldu, özellikle sosyal medyada tepki yağdı.
Olaya tepki gösterenlerden biri de Habertürk'ün yeni ekran yüzlerinden Ela Rümeysa Cebeci oldu.
Gün Başlıyor programında İspanya'dan gelen bu haberi yorumlayan güzel sunucu, İspanya'da tacizci sapığa uygulanan uygulamanın Türkiye'ye de örnek olması gerektiğini söyledi.
"Umarım bir kapıdan girip diğerinden çıkmamıştır"
Cebeci şöyle konuştu:
Dünyanın neresinde olursa oldun insan olmak başkasının acısını hissedebilmeyi gerektirir.
İnsanın insana baskısı tacizi… İlla fiziksel olması da gerekmiyor. Taciz öyle elle bacakla da olmaz. Ruhen de olur.
Çok güzel bir muhabir, İspanya’da canlı yayın yaparken tacize uğruyor. Bakın ters kelepçe ile buranın altını çizelim ters kelepçe ile… Tebrik ediyoruz. Umarım bir kapıdan kelepçe ile girip diğerinden çıkmamıştır.
Bize de bu örnek olsun. Affedilmesin böyle şeyler ki caydırıcı olsun. Vicdanen yapmasa da korkusundan yapmasın.