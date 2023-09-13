Ela Rümeysa Cebeci'den taciz tepkisi: Affedilmesinler Gün Başlıyor programında İspanya'da yaşanan kadın mıuhabire taciz olayını ekranlara getiren Ela Rümeysa Cebeci, tacizciye polisin uygulamasının ülkemize örnek olması gerektiğini ve zanlının affedilmemesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İspanya, canlı yayında taciz skandalını konuşuyor...

Başkent Madrid’de dün gerçekleşen olayda, İspanyol Cuatro televizyon kanalı tarafından bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili haberleri aktarmak amacıyla yapılan canlı yayın esnasında Isa Balado adlı kadın muhabir, sokaktaki bir adamın tacizine uğradı.

Muhabir Isa Balado'nun kamera karşısında iş yeri saldırısı haberinin ayrıntılarını anlatmaya başlamasının ardından olay yerine gelen zanlı, uygunsuz bir şekilde muhabire eliyle dokundu.

Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay, hem kanalın izleyicileri hem de program ekibi tarafından açıkça görüldü.

Olayın ardından tacizci sapık tutuklandı.

İspanya'daki tacize canlı yayında tepki

Yaşanan olay Türkiye'de de gündem oldu, özellikle sosyal medyada tepki yağdı.

Olaya tepki gösterenlerden biri de Habertürk'ün yeni ekran yüzlerinden Ela Rümeysa Cebeci oldu.

Gün Başlıyor programında İspanya'dan gelen bu haberi yorumlayan güzel sunucu, İspanya'da tacizci sapığa uygulanan uygulamanın Türkiye'ye de örnek olması gerektiğini söyledi.

"Umarım bir kapıdan girip diğerinden çıkmamıştır"

Cebeci şöyle konuştu: