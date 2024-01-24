Elazığ depreminde ağır hasar alan Doğanyol ilçesi şimdi görenleri kendine hayran bırakıyor Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya’nın Doğanyol ilçesinin şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor. Adeta sil baştan yenilenen Doğanyol, TOKİ konutları ile güvenli bir ilçe haline geldi.

İHA

Deprem bölgelerinden konutlar yükselmeye devam ediyor...

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem, Malatya'nın Doğanyol ilçesini de vurdu.

6.8 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü Doğanyol ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Konutlar için hız kesmeden çalışmalara başlandı

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret ettiği Doğanyol’da, yeni konutlar için zaman kaybetmeden çalışmalara başlanıldı.

Eski evlerin çoğunlukta olduğu ilçe merkezinde hasarlı evlerin yıkılması ile TOKİ hemen çalışmalara başladı.

Yeni ilçe ortaya çıktı

Yaklaşık 1 yıl içinde ortaya yeni bir ilçe merkezi çıktı.

Köylerdeki evlerin de yenilendiği Doğanyol, yeni hali ile görenleri hayran bırakıyor.

Yöresel mimariye uygun evler

Depremden 4 sene sonra drone ile görüntülenen ilçe merkezi, iki katlı yöresel mimariye uygun evleri ile adeta bir tatil köyünü andırıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenmedi

Yeni camiler, okullar, hastaneler ve yolları ile de dışarıdan göç alan Doğanyol’daki konutlar, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden de etkilenmedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)